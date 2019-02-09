Muğla'da Badem Çiçeği Festivali

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde, bu yıl 2'nci kez düzenlenen Badem Çiçeği Festivali devam ediyor.

Datça Kaymakamlığı, Datça Belediyesi ile Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) tarafından düzenlenen ve 3 gün sürecek festivali fırsat bilip doğayla bütünleşmek ve yöreye has lezzetleri tatmak isteyenler bölgeye adeta akın etti.

Muğla'nın yanı sıra turlarla İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Uşak, Burdur, Isparta ve Antalya'dan gelen yaklaşık 50 bin kişi, bölgedeki badem çiçeği bahçelerinde gezip bol bol fotoğraf çekerek, ilçe merkezi ve Palamutbükü Mahallesi'nde kurulan panayır alanlarında yöreye has satışı gerçekleştirilen ürünlerden tattı.

Ziyaretçiler Datça bademi, badem ezmesi, zeytin ve zeytinyağı satın alarak bölge esnafının da yüzünü güldürdü.

Ziyaretçilerin büyük çoğunluğu ise Eski Datça Mahallesi'ne giderek, buradaki eski yapıları gezdi, Can Yücel evi ve sokağında alışveriş yaptı.

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivale beklenenin üzerinde bir katılım gerçekleştiğini söyledi.

Anadolu Yarımadası'nda baharı ilk karşılayan yerlerden birinin Datça olduğunu belirten Çoban, "Bu kalabalık bizi de memnun etti. Kış döneminde turizmci ve esnafımızı rahatlatan bir etkinlik oldu. Gelen misafirlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

MUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan ise ilçenin farklı alanlarında kurulan panayır alanlarıyla festival coşkusunun tüm yarımadaya yayıldığını, bu yıl yoğun bir katılım gerçekleştiğini kaydetti.

3 gün sürecek bu coşkuya ortak olmak isteyen vatandaşların Ege Bölgesi'nin değişik illerinden Datça'ya turlarla geldiğini anlatan Ercan, "Kentte turizmin 12 aya yayılması ve turizmci esnafının 7-8 ayı ölü sezon olarak geçirmemesi için düzenlenen etkinlikleri destekliyoruz. Datça, çok uzun yaşamın olduğu bir yer. Uzun yaşamın sırrı Datça'da. Burada huzuru ve rahatlığı bulmak mümkün." diye konuştu.



Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Koray Özcan ise Datça'nın ürünleriyle, doğasıyla ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu dile getirdi.



Datça'da baharın geldiğini ve doğanın badem çiçekleriyle kaplandığına işaret eden Özcan, "Tokat ve Elazığ'dan bile gelenler oldu. Bu bizi heyecanlandırdı. Önümüzdeki yıl bu katılım daha da artacak." ifadelerini kullandı.