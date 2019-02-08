0553 313 94 23

Muğla'da Badem Çiçeği Festivali

Kortej yürüyüşü ve açılış konuşmalarıyla başlayan festivalde yöresel ürünler satılacak- Datça Kaymakamı Mesut Çoban:-"Datça 8 Şubat’ta badem çiçeği açan Türkiye'deki tek yerleşim yeri. Bahar Datça'da başlıyor"

08 Şubat 2019 Cuma 17:56
Muğla'da Badem Çiçeği Festivali

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde üç gün sürecek Badem Çiçeği Festivali başladı.

Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen ve 20 binden fazla misafire ev sahipliği yapan Datça, bu yıl ikincisi düzenlenen Badem Çiçeği Festivaliyle renklendi.

Festivalin ilk gününde, kortej yürüyüşünün ardından Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan panayır alanlarında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, açılışta, ilçenin sadece yaz aylarında değil, kış mevsiminde de güzel olduğunu dile getirdi.

Bu tür festivallerle Datça'nın kış güzelliklerini tüm ülkeye göstermek istediklerini belirten Çoban, "Datça 8 Şubat'ta badem çiçeği açan Türkiye'deki tek yerleşim yeri. BaharDatça'da başlıyor." dedi.

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar da Türkiye'nin birçok şehrinin bir kısmının karlar altında olduğunu, Datça'da Badem çiçekleriyle baharı karşıladıklarını söyledi.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Koray Özcan ise Datça'nın ürünleriyle doğasıyla ayrı bir güzellik olduğunu dile getirdi.

Festival kapsamında, "Badem Çiçeği Yürüyüşü", dans gösterileri, müzik dinletileri yapılacak, panayır alanlarında yöresel lezzetlerin tanıtımı gerçekleştirilecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 17:56
  1. Badem Çiçeği Festivali
  2. Datça
  3. Muğla

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapandı
    1. Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapandı
    2. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,..
    3. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:..
    4. İzmir'de rüşvet operasyonu! Her..
    5. "Yerel Seçim Yolunda Teşkilat..
    6. CHP'nin sosyalist adayı, yeni..
    7. Fildişi Sahili'nde Meclis Başkanı..
    8. "Uyuyan bir güzel var, öpücük..
    9. Çinliler, Beşiktaş'ın yüzünü güldürecek!
    10. HTŞ’nin mahkemesinde yargılanacaklar
    11. Başkan Erdoğan yeni hesap açtı
    12. Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili..
    13. İsrail Gazze'de bir çocuğu şehit etti
    14. Erdoğan bazı partililere sert çıktı:..
    15. 11 üniversiteye rektör atanacak
    16. Şam'da 'kimliği belirsiz' duvar yazıları
    17. Muğla'da Badem Çiçeği Festivali
    18. Bakan Çavuşoğlu tramvay hattında test..
    19. Erdoğan'dan Bakan'a şok sözler:..
    20. Muğla'da iş adamının öldürülmesine..
    ABD ile Almanya arasında Türkiye kavgası!
    ABD ile Almanya arasında Türkiye kavgası!
    Destici'den sert çıkış: 100 bin Ermeni'yi sınır dışı edelim
    Destici'den sert çıkış: 100 bin Ermeni'yi sınır dışı edelim
    Ziyaretin sebebi oldu! 'BAE'ye Türkiye ile mücadele rolü verildi'
    Ziyaretin sebebi oldu! 'BAE'ye Türkiye ile mücadele rolü verildi'
    ASELSAN geliştirdi F-16'lara takıldı! Müthiş özellik
    ASELSAN geliştirdi F-16'lara takıldı! Müthiş özellik
    Rusya'dan Türkiye açıklaması
    Rusya'dan Türkiye açıklaması

    Günün Karikatürü

    08 Şubat 2019
    Türkiye'yi tehdit ettiler! THY hedef alınmalı, pamuk ihracatı...
    Türkiye'yi tehdit ettiler! THY hedef alınmalı, pamuk ihracatı...
    Kirli ittifak gün yüzüne çıktı! İşte CHP'nin PKK'lı adayları
    Kirli ittifak gün yüzüne çıktı! İşte CHP'nin PKK'lı adayları