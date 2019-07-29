Muğla'da arpa yüklü kamyonet devrildi: 3 yaralı

Muğla'da arpa yüklü kamyonet devrildi: 3 yaralı29 Temmuz 2019 Pazartesi 18:22
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde arpa yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Ramazan Yavuz'un kullandığı 48 D 9205 plakalı arpa yüklü kamyonet, Antalya-Fethiye kara yolu Gerişburnu Sanayi mevkisinde lastiğinin patlaması sonucu devrildi.
Yaralanan sürücü ile araçta bulunan Korkut Şahin ve Ali Karaduman, Fethiye'deki hastanelere kaldırıldı.
Yola saçılan arpalar toplanarak çuvallara konuldu.
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