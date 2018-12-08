Muğla'da aralık ayında deniz keyfi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde güneşli havayı fırsat bilenler, aralık ayında denize girmenin keyfini yaşadı.

Hava sıcaklığının 19 derece, deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü ilçede vatandaşlar, Yat Limanı, Kordon Caddesi, Halk plajı ile Uzunyalı sahilinde yürüyüş yaptı.

Sahildeki çay bahçesi ve kafeteryalarda vakit geçirip güneşli havanın tadını çıkaranların yanı sıra bazı vatandaşlar, güneşlenmeyi ve denizde yüzmeyi tercih etti.

Sahilde çocukları ve köpekleriyle yürüyüş yapanlar, körfezde yarışan renkli balonlu yatları görüntüledi.



