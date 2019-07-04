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Muğla’da araç sayısı 499 Bin840’a ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı Mayıs ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 12:09
Muğla’da araç sayısı 499 Bin840’a ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı Mayıs ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı.


Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan


Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre Muğla’da toplam araç sayısı 499 Bin 840’a ulaştı. 2018 yılı Mayıs ayında toplam araç sayısı 486 Bin 519 iken, 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 oranında bir artış göstererek 499 Bin 840 oldu.


Otomobil sayısı yüzde 1,7 arttı


Otomobil sayısı 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 artışla 208 Bin104’e ulaştı. Muğla’daki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde; 208 Bin 104 adet otomobil, 9 929 adet minibüs,


4 Bin 488 adet otobüs, 73 Bin 033 adet kamyonet, 9 Bin 439 adet kamyon, 160 Bin 471 adet motosiklet, 33 Bin 237 adet traktör ve 1139 adet özel amaçlı araç bulunduğu görüldü.


Oransal olarak en fazla artış yüzde 7,4 ile özel amaçlı araçlarda gerçekleşirken, adet bakımından en fazla artış 6 Bin 710 adet ile motosiklette gerçekleşti.


Ayrıca 2019 yılı Mayıs ayında Muğla’da toplam 12 Bin 263 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçlar içinde ilk sırada 7 Bin 412 adet ile otomobil yer alırken, ardından 2 Bin 147 ile motosiklet, 1846 adet ile kamyonet, 318 adet ile minibüs, 290 adet ile traktör, 146 adet ile kamyon, 94 adet ile otobüs ve 10 adetile özel amaçlı araçlar geldi.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 12:09
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