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Muğla’da araç sayısı 495 bin 554’e ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı Şubat ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı.

04 Nisan 2019 Perşembe 15:25
Muğla’da araç sayısı 495 bin 554’e ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı Şubat ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ


tarafından verilen bilgiye göre Muğla’da toplam araç sayısı 495 Bin 554’e ulaştı.


2018 yılı Şubat ayında toplam araç sayısı 480 Bin 490 iken, 2019 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 oranında bir artış göstererek 495 Bin554’e çıktı.


Otomobil sayısı yüzde 2,5 arttı


Otomobil sayısı 2019 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,5 artışla 207 Bin 333’e ulaştı. Muğla’daki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde; 207 Bin 333 adet otomobil, 9 Bin 855 adet minibüs, 4 Bin 450 adet otobüs, 72 Bin 353 adet kamyonet, 9 Bin 388 adet kamyon, 158 Bin 048 adet motosiklet, 33 Bin 018 adet traktör ve 1109 adet özel amaçlı araç bulunduğu görüldü. Oransal olarak en fazla artış yüzde 6,4 ile özel amaçlı araçlarda gerçekleşirken, adet bakımından en fazla artış 6 Bin 473 adet ile motosiklette gerçekleşti. 2019 yılı Şubat ayında Muğla’da ayrıca toplam 8 Bin 431 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçlar içinde ilk sırada 5 Bin 280 adet ile otomobil yer alırken, ardından 1344 adet ile kamyonet 1076 adet ile motosiklet, 317 adet ile minibüs, 185 adet ile traktör, 133 adet ile kamyon, 87 adet ile otobüs ve 9 adet ile özel amaçlı araçlar geldi.

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 15:25
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