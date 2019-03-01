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Muğla’da araç sayısı 494 bin 809’a ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı Ocak ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı.

01 Mart 2019 Cuma 11:50
Muğla’da araç sayısı 494 bin 809’a ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı Ocak ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre Muğla’da toplam araç sayısı 494 Bin 809’a ulaştı.


2018 yılı Ocak ayında toplam araç sayısı 479 Bin 354 iken, 2019 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 oranında bir artış göstererek 494 Bin 809’a ulaştı.


Otomobil sayısı 2019 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artışla 207 051’e ulaştı. Muğla’daki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde; 207 Bin 051 adet otomobil, 9 Bin 833 adet minibüs, 4 Bin 456 adet otobüs, 72 Bin 211 adet kamyonet, 9 Bin 396 adet kamyon, 157 Bin 782 adet motosiklet, 32 Bin 982 adet traktör ve 1098 adet özel amaçlı araç bulunduğu belirlendi.


Oransal olarak en fazla artış yüzde 6,5 ile özel amaçlı araçlarda gerçekleşirken, adet bakımından en fazla artış 6 340 adet ile motosiklette gerçekleşti.


7 Bin 966 aracın devri yapıldı


2019 yılı Ocak ayında Muğla’da toplam 7 Bin 966 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçlar içinde ilk sırada 5 Bin 144 adet ile otomobil yer alırken, ardından 1339 adet ile kamyonet 822 adet ile motosiklet, 257 adet ile minibüs, 213 adet ile traktör, 95 adet ile kamyon, 84 adet ile otobüs ve 12 adet ile özel amaçlı araçlar geldi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 11:50
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