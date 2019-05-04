Muğla’da AK Parti İl Danışma Meclis Toplantısı yapıldı

31 Mart yerel seçimleri sonrası Muğla AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi

15 Temmuz Şehitler Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Toplantıda Muğla AK Parti İl Gençlik Kolları ve İl Kadın Kolları başkanları seçim sürecinde yaptıkları çalışmaları anlattı. Ardından kürsüye çıkan AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, seçimlere yönelik açıklamalarda bulundu. Mete, "Seçimleri geçirdik. Muğla’da seçimlerde ne yapmışız göreceğiz. Bunları hep birlikte değerlendirelim diye buradayız. Sizleri doğru şekilde bilgilendirmek istiyoruz. Slayt şeklinde bunları sizlere anlatacağım. Sosyal medyada da bunları yayınlayacağız" dedi.

Mete, "Milletvekili seçimlerinde söyledim. ’3’üncü vekili çıkarabiliriz’ dedim. Partililerimiz buna inanmadı. 1 milletvekili ne olur demeyin. Eğer 3 vekil çıkarsaydık 31 Mart yerel seçimlerinde bunun etkisi daha fazla olurdu. Bunu beceremedik. Yerel seçim öncesi ilçe ilçe gezdim. Biz kendi oyumuzu alırsak bu büyükşehiri kazanacağız dedim. Son 10 gün kala bir hava oluştu. Sosyal medyada sahte hesaplarla Ak Partililerin büyükşehirde Behçet Saatcı’ya oy vermesi gerektiği ile ilgili bir algı operasyonu yapıldı. Hmen tüm ilçelerimizi gezerek bu tehlikeyi anlattık. Fakat bir kısım arkadaşlarımız bize inanmadı, çeviremedik" diye konuştu.

Kadem Mete konuşmasının sonunda, "7 belediye kazandık. Yatağan’a 46 yıl sonra sağ partinin bayrağını göndere çektik. Halen bu başarı ile ilgili yanlış bir portre çizilmeye çalışılıyor. Marmaris, Datça, Fethiye, Menteşe ve Milas’ta seçim sonuçlarını asla kayıp olarak görmüyorum. Bu ilçelerde oylarımız belli. Kıyasıya mücadele ettik. Şunu unutmamak gerekiyor. Zor bir coğrafyada 3 olan belediye sayısını 7’ye çıkarmak başarıdır. Bu kardeşiniz ilçe başkanlığından il başkanı oldu. Teşkilatın önemini, kendimde içinden geldiğim için her defasında vurguladım. Ula, Yatağan ve Dalaman’da seçimleri kazanan kardeşlerimiz ilçe başkanıydı. Biz önceliğimizi teşkilatımız içindeki değerlere veriyoruz. Zaten teşkilat oldu mu başarı geliyor. Tabi ki hepsi böyle olmak zorunda değil" diyerek seçimde Ak Parti’nin aldığı oyları ilçe ilçe slayt eşliğinde anlattı.

Konuşmaların ardından başarılı ilçe başkanlarına plaket takdim edildi.