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Muğla'da ahşap gulet yandı

Fethiye ilçesinde marinaya bağlı ABD bayraklı 21 metre uzunluğundaki ahşap gulette yangın çıktı

07 Temmuz 2019 Pazar 14:56
Muğla'da ahşap gulet yandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde yangın çıkan ahşap gulet kullanılamaz hale geldi.

Karagözler Mahallesi Ece Marina'da bağlı bulunan Kenneth Ross Matheson'a ait ABD bayraklı "Delmar" adlı 21 metre uzunluğundaki ahşap guletin motor kısmında yangın çıktı.

Yatta bulunan Matheson, yangını kendi imkanları ile söndüremeyince 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme römorkörü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri ile marinada bulunan söndürme teknesi sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangın sonrasında ahşap gulet kullanılamaz hale geldi.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 14:56
  1. Ahşap Gulet
  2. Fethiye
  3. Mugla
  4. Yangın

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