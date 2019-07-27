Muğla'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'da 8 düzensiz göçmen yakalandı27 Temmuz 2019 Cumartesi 23:10
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince, bir ihbar üzerine Hüseyin Burnu açıklarında bir lastik bot durduruldu.
Botta, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil güvenlik botuyla Turgutreis İskelesi'ne getirilen düzensiz göçmenlerin, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecekleri öğrenildi.
YORUM YAZ