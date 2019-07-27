Muğla'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 8 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince, bir ihbar üzerine Hüseyin Burnu açıklarında bir lastik bot durduruldu. Botta, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil güvenlik botuyla Turgutreis İskelesi'ne getirilen düzensiz göçmenlerin, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecekleri öğrenildi.

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