Muğla’da 6 Bin 430 tüketici şikayeti karara bağlandı

Muğla Ticaret İl Müdürlüğü tarafından 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü nedeniyle bası açıklaması yayımlandı. Açıklamada, 2018 yılında başvuru yapılan tüketici

şikayetlerinin yaklaşık yüzde 70’inin tüketici lehine sonuçlandığı açıklandı.

Ticaret İl Müdür Vekili Mehmet Demirtaş tarafından yapılan açıklamada, "Bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeyle birlikte ülkeler arasındaki sınırların kalkması, dünya markalarının çoğalmasıyla daha çok ürün ve hizmet tüketiciye ulaşmaktadır. Bu da tüketicinin korunması kavramını modern dünyanın en güncel ve dinamik konularından biri haline getirmiş, yeni ve özel bir hukuk dalı olan tüketici hukuku doğmuştur.

Geleneksel değerlerimizin yanı sıra ülkemizde tüketicinin ekonomik ve hukuki çıkarlarının korunmasına yönelik pek çok hukuki düzenleme yapılmıştır. Ancak tüketicinin etkin korunmasının sağlanması için sadece yasal zeminin hazırlanması yeterli olmayıp, tüketicilerimizin hakları konusunda bilinçli olması gerekmektedir. Zira hak arandıkça haksızlıklar azalacaktır.

Tüketici Haklarının daha da genişlemesini sağlayan “6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” 28 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe girmiş ve bu tarihten itibaren Tüketici Haklarında Yeni Bir Dönem başlamıştır.

31/12/2018 tarihinde Tüketici Hakem Heyetlerinin yeniden yapılandırılması sonucu ilimizde İl Hakem Heyetiyle birlikte Fethiye, Bodrum ve Menteşe İlçe Hakem Heyetleri olmak üzere 4 adet yetkilendirilmiş hakem heyeti karar mercii olarak çalışmaya devam etmektedir. Bu ilçeler dışında ikamet eden tüketiciler Kaymakamlıklarda mevcut irtibat personelleri aracılığıyla başvuru yapabilmekte veya e devlet üzerinden TUBİS sistemine giriş yaparak elektronik şikayette bulunabilmektedirler.

İl Tüketici Hakem Heyetimizle birlikte İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine 2018 yılı sonu itibariyle toplam 6 Bin 943 adet tüketici başvurusu yapılmış, toplam 6 Bin 430 adet tüketici şikayeti karara bağlanmıştır. İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetlerince 2018 yılı içinde karara bağlanan tüketici şikayetlerinden yaklaşık yüzde 70’i tüketici lehine sonuçlanmıştır.

Tüketicilerimizin; haklarını bilen, savunan ve piyasayı etkileme gücünün farkında olan bilinçli ve güçlü tüketicilere dönüşmeleri dileklerimizle, 15 Mart Dünya Tüketici Hakları günü kutlu olsun" diye ifade edildi.