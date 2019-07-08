0553 313 94 23

Muğla’da 50 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi

Muğla’nın Milas ilçesinde bir koyda karadan Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, denizden Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı, havadan da Havacılık Daire Başkanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda piyasa değeri 50 milyon TL olan 1,5 ton skunk maddesi ele geçirildi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 17:24
Muğla’da 50 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi

Muğla’nın Milas ilçesinde bir koyda karadan Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, denizden Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı, havadan da Havacılık Daire Başkanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda piyasa değeri 50 milyon TL olan 1,5 ton skunk maddesi ele geçirildi.


Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığından alınan bir bilginin değerlendirilmesiyle çalışma başlatan Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Milas Cumhuriyet Başsavcılığından aldığı adli karar doğrultusunda uluslararası alanda uyuşturucu ticareti yaptığından şüphelenilen bir suç örgütünün lideri ve üyelerini tespit etti. Yapılan takip ve analiz çalışmaları sonucunda suç örgütü lideri A.A’nın yurt dışından yüklü miktarda getireceği uyuşturucu maddeyi Milas ilçesindeki bir koydan iç piyasaya dağıtmayı planladığı belirlendi. Balkan ülkelerinden deniz yoluyla taşınan uyuşturucunun Haydar Koyu yanında bulunan küçük bir koyda teslimatının yapılacağının belirlenmesi üzerine operasyon başlatıldı. Denizden Marmaris Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı, havadan Havacılık Daire Başkanlığı ve karadan takviye olarak katılan Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve İstihbarat unsurlarıyla beraber sabah saatlerinde deniz yoluyla gelen zodyak botun sahile ulaşmasıyla operasyon için düğmeye basıldı. Operasyona Maço ve Joshua isimli narkotik köpekleri de eşlik ederken, yaklaşık 1,5 ton skunk maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddenin taşınmasında kullanılan 3 araca el konulurken, uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 50 milyon TL olduğu belirtildi. Uyuşturucu maddeyi getiren suç örgütü lideri A.A., H.İ., V.K., T.I., A.Ö. ve S.V. isimli şüpheliler gözaltına alındı.


Yetkililer elde edilen bilgiler doğrultusunda yeni gözaltıların olabileceğini açıklarken, olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 17:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Polise bıçak çeken şahıs gözaltına alındı
    1. Polise bıçak çeken şahıs gözaltına..
    2. Ekrem İmamoğlu'ndan büyük skandal!..
    3. Evinde çeşit çeşit uyuşturucu ele..
    4. İzmir'de dev operasyon! 55 kişi..
    5. Samanlığın yandığını öğrenip yola..
    6. Motorine 15 kuruş indirim!
    7. Doğu Anadolu’nun en büyük eğitim bina..
    8. Eski İstihbarat Daire Başkanı Uzun..
    9. Çeşme’de kaza yapan lüks tekneye..
    10. Otomobil ile hafif ticari araç..
    11. (Özel) Bursa’daki patlama anı ile o..
    12. Serinlemek için dereye giren kişi..
    13. Binali Yıldırım’dan, Çankaya Köşkü’nde..
    14. Kırşehir Belediyespor'da Taner Öcal..
    15. Yaya çarparak ölümüne sebep olan..
    16. Motorinde 15 kuruş indirim
    17. Ekonomide düzenlemeler içeren "torba..
    18. Askerlik hayali gerçek oldu
    19. ÖSO ilk zırhlı aracını üretti
    20. Korkuteli’nde kan bağışı standı açıldı
    21. Motosiklet yayaya çarpı; 3 yaralı
    22. 11. Kalkınma Planı TBMM’ye sunuldu
    23. İki otomobil çarpıştı; 1 yaralı
    24. Altıkulaç: “Devrekani için var..
    25. 27. TBMM Başkanı İsmail Kahraman..
    26. Çarptığı kadının ölümüne sebep olan..
    27. Kültür Bakanlığı vazgeçti, Çorum..
    28. Arkadaş kavgası kanlı bitti
    29. YKS 2019 sınav sonuçları açıklandı mı?..
    30. Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'dan..
    Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
    Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’