Muğla'da 5 düzensiz göçmen yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Bağlar Koyu açıklarında bir lastik botu durdurdu. Lastik botta yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalışan Mısır ve Filistin uyruklu 5 kişinin bulunduğu belirlendi. Sahil güvenlik botuyla Turgutreis İskelesi'ne getirilen düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi. Düzensiz göçmenlerin kullandığı lastik bota el konuldu.

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