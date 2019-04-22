Muğla’da 4.3 büyüklüğünde deprem Muğla’nın Ula ilçesinde 4.

Muğla’nın Ula ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydan geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından edinilen bilgiye göre, Muğla’nın Ula ilçesinde saat 22.36’da yerin 6.94 km derinliğinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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