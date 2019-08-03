Muğla'da 42 düzensiz göçmen yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 42 yabancı uyruklu gözetim altına alındı. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Dilburnu açıklarında bir lastik botu durdurdu. Botla yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan Mısır, Filistin, Suriye uyruklu 42 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil güvenlik botuyla Datça Limanı'na getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

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