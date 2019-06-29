0553 313 94 23

Muğla’da 41 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla’nın Datça ve Bodrum ilçesinde iki ayrı düzensiz göçmen olayında toplam 41 düzensiz göçmen yakalandı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 19:10
Muğla’da 41 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla’nın Datça ve Bodrum ilçesinde iki ayrı düzensiz göçmen olayında toplam 41 düzensiz göçmen yakalandı.



Datça’da lastik bir bota binen düzensiz göçmenler bölgede Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı botlar tarafından fark edildi. Gece saat 01.50 sıralarında ekipler lastik bot ile yasadışı yollardan kaçış girişiminde bulunan düzensiz göçmenlere Sahil Güvenlik ekipleri siren çalarak ’dur’ ihtarında bulundu. İhtara rağmen kaçışlarını sürdüren düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik ekiplerinin önlerini kesmesi sonucu yakalandı. 15 kişilik lastik bot içinde 10 Filistin, 7 Irak, 12 Suriye uyruklu toplam 29 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin arasında 11 yetişkin erkek, 4 kadın ve 14 da küçük yaşta çocuk bulunduğu tespit edildi.



Sömbeki açıklarında yakalanan düzensiz göçmenler haklarında adli ve idari işlemlerinin yapılması için Datça Limanı’na, oradan da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Muğla’daki ikinci düzensiz göçmen olayı Bodrum’da meydana geldi. Hüseyin Burnu açıklarında lastik bot ile kaçış hazırlığında bulunan 6 Güney Afrika uyruklu, 3 Kongo, 1 Burkina Fosa ve 1 Pakistan uyruklu toplam 12 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalanarak Turgutreis Limanı’na teslim edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 19:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kahramanmaraş’ta hafif ticari araçla traktör çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
    1. Kahramanmaraş’ta hafif ticari araçla..
    2. Kocaeli'de huzur operasyonu
    3. Sınıra askeri sevkiyat devam ediyor
    4. Siirt’te trafik kazası:1 ölü, 5 yaralı
    5. Tartıştığı karısını tüfekle vurarak..
    6. Mehmet Sepil'den TBB yapılandırması..
    7. Bozüyük’te çöp kamyonundan düşen..
    8. Tartıştığı eşini tüfekle yaraladı
    9. Datça’da yangın
    10. Siirt'te minibüs devrildi: 1 ölü, 5..
    11. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarına..
    12. 2019 Avrupa Oyunları
    13. Şükrü Birand son yolculuğuna uğurlandı
    14. Muğla’da 41 düzensiz göçmen yakalandı
    15. Motosiklet sürücüsü yanarak can verdi
    16. Başkent Zonguldaklılar Derneği destek..
    17. Başkan Özlü, yaşanan trafik sorununa..
    18. Kesimhaneden kaçan boğa, ortalığı..
    19. Sınır birliklerine komando sevkiyatı
    20. Aboneliği iptal ettirmeyi unuttu,..
    21. Didim'de 3 yıl sonra bir ilk! Yeniden..
    22. Rusya ile Japonya "barış anlaşması"..
    23. Tenis: Turkish Airlines Antalya Open
    24. Hindistan Başbakanı Modi'den Türkiye..
    25. Engelli atamaları ne zaman yapılacak..
    26. "2019-2020 Strateji, Eğitim ve Ürün..
    27. Karadeniz fırtına sonrası iki renge..
    28. Karakalem resimleri yapan liseli genç,..
    29. Çanakkale'de 45 düzensiz göçmen..
    30. TBMM Başkanı Şentop : “Türkiye tarihi..
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    CHP'li isimden başörtüsüyle ilgili skandal açıklama!
    CHP'li isimden başörtüsüyle ilgili skandal açıklama!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık
    Siyaset kulislerinde yeni iddia! Erdoğan'dan Babacan'a AK Parti teklifi: Burası senin evin gel yapmak istediklerini burada yap
    Siyaset kulislerinde yeni iddia! Erdoğan'dan Babacan'a AK Parti teklifi: Burası senin evin gel yapmak istediklerini burada yap
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar

    Günün Karikatürü

    29 Haziran 2019
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı