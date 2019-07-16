Muğla’da 4 bin 542 kilometre yol çizgi çalışması yapıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi bu güne kadar il genelinde 4 bin 542 kilometre yol çizgi çalışması yaptı.

Ayrıca Muğla’da 118 bin 633 adet trafik levhası montajı yapıldığı açıklandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde yürüttüğü çalışmalara ara vermeden devam ediyor. Kurulduğu günden bu yana 2 bin 400 kilometre asfaltlama çalışması yapan Büyükşehir ekipleri bunun yanı sıra yolların daha güvenli hale gelmesi için yol çizgi, levha montajı, sinyalizasyon sistemi ve yaya geçidi yapımlarına devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin yetki ve sorumluluk alanlarında bulunan yollarda uyarı ve yavaşlatma bantları, yaya geçidi, refüj başı ofset tarama ve yol çizgi uygulamalarının yanı sıra eksik veya bakım ihtiyacı bulunan trafik tanzim, uyarı levhaları, sinyalizasyon sistemleri, durak bakım onarım ve montaj çalışmaları da devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından 2014 yılı Mart ayından bu yana 4 bin 542 kilometre yol çizgi çalışması yapılırken, 118 bin 633 bin adet trafik levhası montajı, 6 bin 787 noktada yaya geçidi yapımı ve 37 yeni sinyalizasyon sistemi kuruldu.

Ayrıca 2019 yılı başlangıcından bugüne kadar trafik faaliyetleri kapsamında 3 adet yeni sinyalizasyon sistemi, 1771 noktada okul ve yaya geçidi uygulaması, 423 Kilometre yol çizgi çalışması, 7bin 988 adet trafik levhası ile birlikte 75 adet durağın bakım onarım ve montajı gerçekleştirildi.