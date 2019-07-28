Muğla'da 37 düzensiz göçmen yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 37 düzensiz göçmen yakalandı. Göcek Sahil Güvenlik ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Kille Koyu'nda bir grup kaçak tespit edildi. Ekiplerin durduğu "Far Out" adlı yelkenlide 35 Irak, 2 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Organizatör olduğu değerlendirilen bir kişi gözaltına alındı. Göcek Limanı'na getirilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

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