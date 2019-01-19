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Muğla'da 3 araç çarpıştı: 5 yaralı

Otomobil içinde sıkışan yaralılardan biri ekiplerce kurtarıldı

19 Ocak 2019 Cumartesi 23:24
Muğla'da 3 araç çarpıştı: 5 yaralı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ula ilçesinde 3 aracın çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Elçin Yılmaz'ın kullandığı 48 EA 665 plakalı otomobil ile Özlem Sarıbaş'ın yönetimindeki 34 VT 9290 plakalı otomobil ve sürücüsü öğrenilemeyen 48 VA 772 plakalı otomobil, Kozlukuyu Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan 2 kişi yaralandı. Araç içerisinde sıkışan bir yaralı, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerince kurtarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 23:24
  1. Muğla
  2. Sıkışma
  3. trafik kazası

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