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Muğla'da 2 caretta caretta ölü bulundu

Ortaca ilçesi Dalyan Kanalı'nda, iki caretta carettanın öldüğü tespit edildi

07 Mart 2019 Perşembe 23:44
Muğla'da 2 caretta caretta ölü bulundu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde, kanal ve çevre temizliği yapan yerleşik yabancılar, kanal sazlıkları arasında iki caretta carettayı ölü buldu.

Dalyan Mahallesi'nde 6 yıldır çevre ve kanal temizliği yaban İngiliz, Alman, İskoç ve Hollandalı yerleşik yabancılar, çöp topladıkları sırada sazlıklar arasında hareketsiz duran iki deniz kaplumbağasını fark etti.

Yerleşik yabancılar, durumu Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) görevlilerine bildirdi.

Kanaldan çıkarılan deniz kaplumbağalarının öldüğü belirlendi. Caretta carettalar incelenmek üzere, İztuzu Sahili’ndeki DEKAMER'e götürüldü.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 23:44
  1. "caretta caretta"
  2. Dalyan Kanalı
  3. Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER)
  4. Muğla
  5. yerleşik yabancılar

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