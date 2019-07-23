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Muğla'da 1535 şişe sahte içki ele geçirildi

Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı

23 Temmuz 2019 Salı 21:14
Muğla'da 1535 şişe sahte içki ele geçirildi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen operasyonda 1535 şişe sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki bir eğlence merkezinde sahte içki satıldığı bilgisine ulaştı.

Polis ekipleri, iş yerinin gizli kapıyla girilen deposunda 1535 şişe sahte içki ele geçirdi. Bir kamyonete yüklenen sahte içkiler, İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Operasyonda iş yeri sahibi K.O. gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sahte alkolün piyasaya sürülmesinin önlenmesi için çalışmaların aralıksız devam edeceği bildirildi.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 21:14
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