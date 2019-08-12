Muğla'da 13 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'da 13 düzensiz göçmen yakalandı12 Ağustos 2019 Pazartesi 13:02
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 13 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Bodrum Hüseyin Burnu açıklarında, bir fiber tekneyi durdurdu.
Teknede yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan Filistin uyruklu 13 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil güvenlik botuyla Turgutreis İskelesi'ne getirilen düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
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