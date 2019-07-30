Muğla'da 13 düzensiz göçmen yakalandı
Datça ilçesinde Yunanistan'a gitmeye çalışan Irak uyruklu 13 kişi yakalandı30 Temmuz 2019 Salı 20:46
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan yabancı uyruklu 13 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Irak uyruklu 13 kişi, Kos Adası'na geçmek için Datça'ya geldi.
Emecik Bölgesi'ne bırakılan düzensiz göçmenler, bölgede devriye görevi yapan sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Datça İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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