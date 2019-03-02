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Muğla’da 128 bekçi göreve başladı

Muğla’da hizmet içi meslek eğitimini tamamlayan 128 bekçi il genelinde göreve başladı.

02 Mart 2019 Cumartesi 01:59
Muğla’da 128 bekçi göreve başladı

Muğla’da hizmet içi meslek eğitimini tamamlayan 128 bekçi il genelinde göreve başladı.


Bekçilerle Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi’nde biraraya gelen Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, bekçilerle tek tek tokalaştı. Menteşe’de ilk kez sokağa çıkan bekçilere görevlerinde başarılar dileyen Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, "Hizmet içi eğitimlerini tamamlayan 128 bekçimiz görevlerine başladılar. 16 bekçimizin eğitimi devam ediyor. Bunlara 4 veya 5 kişi de eklenebilir" dedi.


Bekçilerin yüzde 90’ı Muğlalı


Emniyet Müdürü Çetinkaya, bekçilerin yüzde 90’ının Muğlalı olduğunu belirttiği konuşmasında, "Bekçilerimiz halkla iç içe olacak. Görev yaptıkları mahallenin bir ferdi olacaklar. Geceleri 8 saat çalışacak olan bekçilerimizin çoğu ’Bizim oğlan’ diye tabir edilen Muğla’nın çocukları. Bu açıdan iyiye güven kötüye huzursuzluk vereceklerine gönülden inanıyorum" diye konuştu.


Menteşe’de 16 bekçi göreve başladı


Ardından bekçilerin görev yerlerine dağılımını yapan İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz, Kötekli ve Düğerek’te 3’er, diğer mahallelerde 2’şer bekçinin görev yapacağını belirtti. Yılmaz, "Menteşe’de 16 beçimiz göreve başladı. Bekçilerimiz gece 23 ile sabah 7 saatleri arasında görev yapacak. Bu saat kış ya da yaz aylarına göre değişebilir" dedi.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 01:59
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