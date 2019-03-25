Muğla Ziraat Odaları Genel merkez delege seçimleri yapıldı

Muğla Ziraat Odaları İl Kongresinde genel merkez delege seçimleri gerçekleştirildi. Kongrede Ziraat Odaları’nın talepleri de maddeler halinde belirlenerek çözüm için Genel Merkeze gönderilecek.

Divan Başkanlığını Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı’nın yaptığı kongrede konuşan Muğla Ziraat Oraları İl Koordinasyon Kurulu ve Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ, 2015 yılından bugüne kadar Muğla Ziraat Odaları olarak önemli çalışmalara imza attıklarını belirterek, “Her ilçemizdeki çiftçilerimizin sorunlarını tek tek tespit ederek bu sorunları bir kitapçıkta topladık. Yerelde çözülmesi gereken sorunları yerel yönetimler ile genel sıkıntıları da Ziraat Odaları Birliği Genel Merkezi’ne elden ilettik. Ayrıca yöre çiftçisinin sorunlarını içeren kitapçığı yöre milletvekillerine, Tarım ve Orman Bakanlıklarına da ilettik. Bundan sonra da ülkemizin kalkınmasında en büyük paya sahip çiftçimizin sorunlarını çözüm üretmek için hep birlikte hareket etmeye devam edeceğiz” dedi.

Kongrede Ziraat Odaları Başkanları ilçelerindeki yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgi verirken, Menteşe Ziraat Odası ve Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Baştuğ, Menteşe Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılan programda belirlenen Mahallelerde 50 parselden toprak numunesi alarak tahlil edilip sonuçlarına göre de çiftçilerimiz bilgilendirildiğini açıkladı. Oda çalışma alanı içerisinde bulunan Marmaris’te 661, Datça’da da 942 üye kaydı yapıldığını açıkladı. Baştuğ, Menteşe Ziraat Odası’nın girişimleri ile ilçe sınırları içerisinde bulunan traktörlerin muayene işlemleri gezici muayene istasyonu sayesinde yerinde yapıldığını açıkladı.

Kongrede, yöre çiftçisinin yaşadığı sıkıntılar başlıklar halinde verilirken, ‘Çiftçiye ÖTV’siz motorin verilmesi, çiftçi kayıt sisteminin tek elden yapılması, tarımsal elektrik altyapı eksikliği, hayvancılık işletmelerinde kullanılan suyun ticariden ziraiye çevrilmesi, makine ve ekipman desteğinin tekrar yapılması, tarımda eşi ile çalışan kadınların sosyal güvenliğe kavuşması gibi sorunlar yetkililere ulaştırılacak.

Kongrede Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Merkez delege seçimleri yapılırken, Mehmet Baştuğ, Muhsin Gümüş, Kenan Karayiğit ve Süleyman Kuru genel merkez delegesi seçildi.