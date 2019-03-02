Muğla, yeşil beyaz renkler için buluştu

Muğlaspor Yönetim Kurulu tarafından organize edilen 52’nci kuruluş yıldönümü gecesi yapıldı.

Geceye, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Ak Parti Milletvekili Yelda Erol Gökcan, CHP Milletvekili Süleyman Girgin, Gençlikspor İl Müdürü Ömer İlman, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Ak Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Nil Hıdır, ASKF Başkanı Mehmet Top, TÜFAD Genel Sekreteri Alaaddin Naganlu, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri, vatandaşlar katıldı.

Gecede açılış konuşmasını Muğlaspor Kulüp Başkanı Erol Kapiz yaptı. Kapiz, “Mayıs sonu Haziran başında göreve geldik. Göreve geldiğimiz zaman Şehit Aileleri ve Yakınları Yardımlaşma Derneği, Engelliler Derneği ve Beyazay Derneği Muğlaspor için bir kampanya başlattılar. Muğlaspor için yaktıkları bu meşale yolumuzu aydınlattı. Biz de kulübümüzü daha iyi yerlere getirebilmek için bu göreve sahip çıktık” diyerek Muğlaspor’a destek olan herkese teşekkür etti.

Kulüp Başkanı Erol Kapiz’in konuşmasının ardından Mehmet Kocadon, Mehmet Nil Hıdır, Bahattin Gümüş, Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan ve Süleyman Girgin ile Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün birer konuşma yaptılar.

Konuşmaların ardından Muğlaspor’a destek olan 160 kişiye teşekkür belgesi verildi.