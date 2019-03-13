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Muğla ve Antalya içinsağanak uyarısı

13 Mart 2019 Çarşamba 11:43
Muğla ve Antalya içinsağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Muğla'nın doğu, Antalya'nın batı ilçeleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Muğla'nın doğu ilçelerinde (Ortaca, Köyceğiz, Dalaman, Seydikemer, Fethiye), Antalya'nın batı ilçelerinde (Kaş, Kumluca, Finike, Demre) kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 11:43
  1. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  2. yağış uyarısı

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