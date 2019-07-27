Muğla sahillerinde yoğunluk

MUĞLA (AA) - Muğla'nın gözde turizm merkezlerinden Marmaris, Fethiye ve Bodrum'da sıcak havayı fırsat bilenler, denizde yüzmenin keyfini çıkardı.

Hava sıcaklığının 37, deniz suyu sıcaklığının ise 25 derece ölçüldüğü Marmaris'te tatilciler sahillere akın etti.

Turistler, Marmaris Belediyesi Halk Plajı, Uzunyalı, Turunç ve İçmeler sahillerini doldurdu.



İlçede, bazı tatilciler denizde yüzerken bazıları da su sporları yaptı.

- Fethiye

Havanın 37, deniz suyu sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü Fethiye ilçesindeki plajlar da serinlemek isteyen yerli ve yabancı turistlerle doldu.

Bazı turistler, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu ile Belcekız plajlarında denize girdi, kumsalda güneşlendi.

Macera tutkunları ise Babadağ Hava Sporları Rekreasyon Merkezi'nden yamaç paraşütüyle uçuş yaptı.

Ula ilçesinin "Sakin Kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi yakın illerden gelen turistlerle dolarken birçok tatilci de kamp alanlarını tercih etti.

- Bodrum

Hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının da 25 derece olduğu Bodrum'da Gümbet, Bitez, Kumbahçe ve Paşatarlası plajlarında yoğunluk oluşturan turistler, deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı.

İlçeye gelen tatilciler, tekne turlarına katılarak eşsiz koyları gezmenin mutluluğunu yaşadı.



