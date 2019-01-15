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Muğla merkezli FETÖ/PDY operasyonu

FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik Muğla merkezli 7 ilde 14'ü muvazzaf 15 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı

15 Ocak 2019 Salı 08:49
Muğla merkezli FETÖ/PDY operasyonu

MUĞLA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik Muğla merkezli 7 ilde 14'ü muvazzaf 15 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama" ile arandıkları tespit edilen bir binbaşı, 2 üsteğmen, teğmen ve 10 astsubay rütbesindeki 14'ü muvazzaf, 15 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Şüphelilerin yakalanması için Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Muğla, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Ankara, İzmir ve Eskişehir'de eş zamanlı operasyon başlatıldı.

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Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 08:49
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