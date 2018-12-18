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Muğla merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 2'si tutuklandı

18 Aralık 2018 Salı 21:42
Muğla merkezli FETÖ/PDY operasyonu

MUĞLA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik Muğla merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Merkezi Muğla olmak üzere 9 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonu kapsımında gözaltına alınan 26 şüpheliden 7'sinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 2'si tutuklanırken 5'i adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında dün, "mahrem abi"lerince "ardışık arama" ile defalarca arandıkları tespit edilen subay ve astsubay rütbesindeki 22'si muvazzaf, 5'i ihraç edilmiş 27 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış, şüphelilerden 26'sı gözaltına alınmıştı. Firari bir kişinin yakalanması için çalışma sürdürülüyor. Dün adliyeye sevk edilen 19 kişiden 6'sı tutuklanmış 13 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 21:42
  1. Muğla
  2. Muğla merkezli FETÖ/PDY operasyonu

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