THY- Euroleague
0553 313 94 23

Muğla merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Örgütün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda bir şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 26'ya yükseldi - Şüphelilerden 19'u adliyeye sevk edildi

17 Aralık 2018 Pazartesi 14:15
Muğla merkezli FETÖ/PDY operasyonu

MUĞLA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik Muğla merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda bir şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 26'ya çıktı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda bir şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 26'ya yükseldi.

Adresinde bulunamayan bir şüpheliyi daha yakalama çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerden 19'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 7'sinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında dün, "mahrem abi"lerince "ardışık arama" ile defalarca arandıkları tespit edilen subay ve astsubay rütbesindeki 22'si muvazzaf, 5'i ihraç 27 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, 25'i gözaltına alınmıştı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 14:15
  1. adliye
  2. FETÖ
  3. gözaltı sayısı
  4. Muğla

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Partili kadınlara saksı atmışlardı... Cezaları belli oldu!
    1. AK Partili kadınlara saksı..
    2. Türk futbolunda bu da oldu! Hakem..
    3. Erdoğan: "(Ankara'daki tren kazası)..
    4. Başkan Erdoğan konuşuyor
    5. Çankırı Karatekin Üniversitesinden..
    6. "Şirketler çevreye karşı sorumlu..
    7. Saniyeler içinde 80 bin liralık ürün..
    8. Sınıra askeri sevkiyat başladı!
    9. Bakan Akar, Malezya Savunma Bakanı ile..
    10. Bodrum'da sağanağın yol açtığı hasarın..
    11. İstanbul'daki terör operasyonu
    12. ‘Geleceği için’ İngiltere’ye yerleşti,..
    13. "Vesayet odaklarına devleti teslim..
    14. Quick Sigorta acentelerine Kefalet..
    15. GRAFİKLİ - Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
    16. Gazze'de Filistinli tutuklulara destek..
    17. ASELSAN tarafından üretildi! Hırvat..
    18. "Bizi Göztepe yapan değerlere sahip..
    19. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    20. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    Meclis'ten Deniz Baykal'a kötü haber
    Meclis'ten Deniz Baykal'a kötü haber
    Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi
    Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi
    Türk askerine alçak sözler
    Türk askerine alçak sözler
    AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
    AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    60 yıllık sır deşifre oldu! Otobüs durağı gizli askeri üssü ortaya çıkardı
    60 yıllık sır deşifre oldu! Otobüs durağı gizli askeri üssü ortaya çıkardı
    Dev şirket açıkladı! 'Türkiye'de dizel motor problemi artık bitti'
    Dev şirket açıkladı! 'Türkiye'de dizel motor problemi artık bitti'