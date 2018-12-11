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Muğla merkezli FETÖ/PDY operasyonu

FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik Muğla merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda yakalama kararı çıkarılan 27 şüpheliden 10'u gözaltına alındı

11 Aralık 2018 Salı 09:22
Muğla merkezli FETÖ/PDY operasyonu

MUĞLA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik Muğla merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında "mahrem abi"lerince "ardışık arama" ile defalarca arandıkları tespit edilen subay ve astsubay rütbesindeki 22'si muvazzaf, 5'i ihraç 27 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin yakalanması için Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Muğla, Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Antalya, Trabzon, Adana ve Ağrı'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, bilgisayar ve dokümanlara el konuldu.

Diğer şüphelilerin de yakalanması için operasyon devam ediyor.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 09:22
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