0553 313 94 23

Muğla merkezli 6 ilde örgütlü insan kaçakçılığı operasyonu

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı Muğla merkezli 6 ilde örgütlü olarak göçmen ticareti yapma suçuna yönelik operasyon başlattı.

26 Mayıs 2019 Pazar 23:51
Muğla merkezli 6 ilde örgütlü insan kaçakçılığı operasyonu

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı Muğla merkezli 6 ilde örgütlü olarak göçmen ticareti yapma suçuna yönelik operasyon başlattı. Şüpheliler arasında FETÖ/PDY ve PKK terör örgütü üyelerini yurt dışına kaçırma teşebbüsünde bulunan 23 şüpheli bulunuyor.


Muğla’nın Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgütlü olarak göçmen kaçakçılığı yapmak suçuna yönelik İnceleme, Tespit ve Denetim Komisyonu (İTDK) tedbiri kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında 6 göçmen kaçakçılığı teşebbüsü tespit edildi. Yapılan tespitlerden birisi FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerinin kaçak yollardan yurtdışına kaçırma teşebbüsü, diğeri ise PKK Terör örgütü üyesinin de bulunduğu Filistin, Suriye, Irak, Pakistan uyruklu olmak üzere 4 ara yakalama yapıldı.


Soruşturma kapsamında suça karışan örgüt lideri, yöneticileri, üyeleri olmak üzere biri Marmaris Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli Uzman Çavuş ile birlikte 23 şüpheli tespit edildi.


Muğla Marmaris merkezli İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Kocaeli, Mersin, Muğla’nın Dalaman ve Ortaca ilçelerinin arasında olduğu eş zamanlı operasyon gerçekleştirilecek. Operasyon kapsamında suç delillerinin ele geçirilmesi ve şüphelilerin yakalanmasını teminen arama ve el koyma kararları alındı. Konu ile ilgili illerin ve ilçelerin Cumhuriyet Başsavcılıklarına talimatlar yazıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 23:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkent’te trafik kazası: 1 yaralı
    1. Başkent’te trafik kazası: 1 yaralı
    2. Osmanlıspor: 2 - Gazişehir Gaziantep:..
    3. Macaristan'da AP seçimlerini..
    4. Futbol: Spor Toto 1. Lig play-off
    5. UAÖ'den, İsrail'in AA kameramanını..
    6. Erzincan’da kamyonet cayır cayır yandı
    7. E-5’te bir dizinin set aracı kaza..
    8. Güney Kıbrıs’tan AP’ye Türk..
    9. Yunanistan erken seçime gidiyor
    10. Suudi Arabistan'dan KİK Zirvesi için..
    11. Spor Toto 1. Lig play-off yarı final..
    12. Mülteci kampında mültecilere dayak!
    13. TBMM Başkanı Şentop Bosna Hersek'te
    14. Atalanta tarihinde ilk kez Şampiyonlar..
    15. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras,..
    16. Avusturya’da AP seçimlerinde merkez..
    17. Hatayspor-Adana Demirspor maçında..
    18. Fransa’da AP seçimleri: Aşırı sağcı..
    19. Bursaspor kongre kararı aldı
    20. Başkan Demirci’den protokole iftar..
    21. Irak'tan 3 Fransız vatandaşına idam..
    22. Güney Afrikalılar TİKA'nın iftarında..
    23. Engin Eroğlu Avrupa Parlamentosuna..
    24. GÜNDEM ÖZETİ / 27 Mayıs 2019
    25. Yelken: BAYK Kış Trofesi
    26. Bir milyara yakın insanın elektriği yok!
    27. Filistin açıkladı! İsrail'in son..
    28. Fatih Belediye Başkanı Turan: “Binali..
    29. Muğla merkezli 6 ilde örgütlü insan..
    30. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Minder:..
    Nihat Genç'ten bomba açıklama! Ekrem İmamoğlu, HDP'ye seçim rüşveti olarak oraya mı verdi?
    Nihat Genç'ten bomba açıklama! Ekrem İmamoğlu, HDP'ye seçim rüşveti olarak oraya mı verdi?
    O çağrı yeniden gündeme geldi! Önkibar, saldırıya uğramadan önce…
    O çağrı yeniden gündeme geldi! Önkibar, saldırıya uğramadan önce…
    Gezi’deki İş Bankası kıyağı bu kez Halkbank’a sıçradı! Boz’un 100 bin liralık bağışı mizansen çıktı
    Gezi’deki İş Bankası kıyağı bu kez Halkbank’a sıçradı! Boz’un 100 bin liralık bağışı mizansen çıktı
    Melih Gökçek, CHP’lilere böyle çaktı! 'Halk TV'de çık karşıma'
    Melih Gökçek, CHP’lilere böyle çaktı! 'Halk TV'de çık karşıma'
    Putin’e beklenmedik haber! Tarihin en düşük seviyesine indi
    Putin’e beklenmedik haber! Tarihin en düşük seviyesine indi

    Günün Karikatürü

    26 Mayıs 2019
    İmamoğlu’nda “utanma” yok mu? “Bunca yalan söylüyor, zerre yüzü kızarmıyor!”
    İmamoğlu’nda “utanma” yok mu? “Bunca yalan söylüyor, zerre yüzü kızarmıyor!”
    "Ailelerimiz var, izin vermeyeceğim" dedi, eşcinsel sapkınlar kudurdu!
    "Ailelerimiz var, izin vermeyeceğim" dedi, eşcinsel sapkınlar kudurdu!