Muğla merkezli 3 ilde "sanal bahis" operasyonu Sanal bahis oynattıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı

MUĞLA (AA) - Muğla merkezli 3 ilde yasa dışı "sanal bahis" oynatanlara yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Muğla ve Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sanal bahis oynatan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Muğla merkezli İstanbul ve Eskişehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 22 kişiden 15'i yakalandı.

Adreslerinde bulunamayan 7 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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