Muğla merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik Muğla merkezli 14 ilde düzenlenen operasyon kapsamında 15'i muvazzaf asker, 17 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

MUĞLA (AA) - Muğla merkezli 14 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik 15'i muvazzaf asker, 17 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama" sistemiyle haberleştikleri tespit edilen 15'i muvazzaf asker, 17 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı personeli olan subay ve astsubay rütbesindeki şüphelilerin yakalanması için Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Muğla, İstanbul, Aydın, Yalova, İzmir, Kocaeli, Çanakkale, Sivas, Hakkari, Erzincan, Antalya, Isparta, Aksaray ve Samsun'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.

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