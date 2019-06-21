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Muğla merkezli 12 ilde FETÖ/PDY operasyonu

FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 13'ü muvazzaf asker 18 kişi hakkında yakalama kararı verildi

21 Haziran 2019 Cuma 09:13
Muğla merkezli 12 ilde FETÖ/PDY operasyonu

MUĞLA (AA) - Muğla merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik 13'ü muvazzaf asker 18 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün TSK'deki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında "ardışık arama" yöntemiyle haberleştikleri tespit edilen subay ve astsubay rütbelerindeki 13'ü muvazzaf asker 18 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine harekete geçen Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Muğla, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, İzmir, Ankara, Antalya, Bingöl, Ardahan, Mersin ve Osmaniye'de eş zamanlı operasyon başlatıldı.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 09:13
  1. FETÖ
  2. Muğla

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