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Muğla kıyılarına "uçan göz"lü denetim

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerini sınırları içinde bulunduran Muğla'da, kaçak yapılaşmanın engellenmesi için, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığının havadan görüntü, fotoğraf çekme özelliğine sahip olan ve "uçan göz" olarak nitelendirilen helikopterinden faydalanılmaya başlandı- Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman:- "Muğla'nın denize kıyısı bulunan 9 ilçesinde, 15 gündür aralıksız, 100 kişilik teknik ekibimiz denetimler gerçekleştiriyor"- "Havadan gerçekleştirilen denetimlerde kıyılar koordinat, video ve fotoğraf olarak kayıt altına alınıyor. Kayıtlar, bundan sonra imar aykırılıklarına karşı arşiv niteliği de taşıyacak"

08 Eylül 2019 Pazar 11:07
Muğla kıyılarına "uçan göz"lü denetim

MUĞLA (AA) - SABRİ KESEN - Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla'nın, kıyılarındaki kaçak yapıların tespit edilmesi ve yenilerinin yapılmasının önüne geçilmesi için "uçan göz" olarak nitelendirilen polis helikopteriyle havadan denetimler gerçekleştiriliyor.

Muğla'nın denize kıyısı bulunan 9 ilçesinde kaçak yapılaşmanın engellenmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığının havadan görüntü ve fotoğraf çekme özelliğine sahip "uçan göz" isimli helikopterinden de faydalanılmaya başlandı.

Helikopterle uçuşa katılan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömür Özdil ile teknik ekip, kıyılarda denetimlerde bulundu.

Uçuşta bölgedeki kıyılar, koylar ve adalar incelendi, video ve fotoğraf kaydı için zaman zaman belirli noktaların üzerinden birkaç kez uçuldu.

Kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen kaçak yapıların son durumu ve iskeleler de kayıt altına alındı.

- 100 kişilik teknik ekip 15 gündür denetimde

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Kahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muğla kıyılarında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un ziyaretleri çerçevesinde imar barışı, kıyı kanunu, sit ve Özel Çevre Koruma kurallarına aykırı uygulamaların yerinde denetlendiğini söyledi.

Denetimlerin denizden ve havadan da yapıldığına dikkati çeken Kahraman, "Muğla'nın denize kıyısı bulunan 9 ilçesinde, 15 gündür aralıksız, 100 kişilik teknik ekibimiz denetimler gerçekleştiriyor. Ekiplerimiz Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça, Milas, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ve Ula kıyılarında denetimlerini sürdürüyor. Tespit edilen aykırılıklar için ilgili belediyelere bildirim yapılıyor ve İmar Kanunu uyarınca yasal sürelerin sonunda aykırılıkları giderici işlem uygulanıyor." ifadelerini kullandı.

- Arşiv niteliği de taşıyacak

Kahraman, kanuna aykırı yapıların, kayıt belgelerinin iptal edildiğini ve mühürlendiğini bildirdi.

Denetimlerin yeni kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesini de amaçladığını vurgulayan Kahraman, "Havadan gerçekleştirilen denetimlerde kıyılar; koordinat, video ve fotoğraf olarak kayıt altına alınıyor. Kayıtlar, bundan sonra imar aykırılıklarına karşı arşiv niteliği de taşıyacak." diye konuştu.

Kahraman, denetimlerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinesinde teknolojik imkanlar da kullanılarak karadan ve havadan süreceğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 11:07
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  2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
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  5. Mehmet Ali Kahraman
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