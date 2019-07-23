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Muğla jandarmasından sahte içki ve uyuşturucu operasyonu

Muğla İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından turizm sezonunda piyasaya uyuşturucu ve sahte içki satışı yapan kişi ve kişilere yönelik denetimler sürüyor.

23 Temmuz 2019 Salı 16:50
Muğla jandarmasından sahte içki ve uyuşturucu operasyonu

Muğla İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından turizm sezonunda piyasaya uyuşturucu ve sahte içki satışı yapan kişi ve kişilere yönelik denetimler sürüyor.


Muğla İl Jandarma Kokutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ula’nın turistik Akyaka Mahallesine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarının ardından Akyaka girişinde daha önce plakası alınan araçta arama çalışması için adli makamlardan alınan karar sonrası araç Akyaka girişinde durduruldu. Araç içinde ‘Kaptan’ isimli uyuşturucu madde arama köpeği tarafından yapılan aramada aracın torpido kısmına zulalanmış vaziyette11 gram Metamfetamin cinsi sentetik uyuşturucu ele geçirildi.


Araçta bulunan F.Ç., V.Ç., Ö.M. ve G.U isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca üçü tutuklandı, biri şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Fethiye Ölüdeniz Mahallesi Ovacık Mahallesinde ise bir işletmede sahte içki olduğu ihbarının ardından alınan arama kararı sonrası işletmede yapılan aramada 26 adet sahte içki ele geçirildi.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 16:50
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