Muğla jandarmasından ‘Huzur, Güven’ uygulaması Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ‘Türkiye huzur ve güven uygulaması’ kapsamında il genelindeki sorumluluk bölgelerinde gün boyu uygulama gerçekleştirdi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ‘Türkiye huzur ve güven uygulaması’ kapsamında il genelindeki sorumluluk bölgelerinde gün boyu uygulama gerçekleştirdi.

Jandarma ekipleri, genel asayiş, kamu düzeninin sağlanması ve terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin önlenmesine yönelik gerçekleştirdiği uygulamada, stratejik öneme sahip tesisler, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu iş merkezleri, sahiller, toplu taşıma araçları, meydanlar, iskeleler, park ve bahçelerde denetim gerçekleştirdi.

Uygulama kapsamında genel asayişin yanında uyuşturucu ve suçlara karışmış araması bulunan şüpheliler üzerinde GBT sorgulamaları gerçekleştirildi. Muğla genelinde gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasına 2 köpek timi, 9 kadın astsubay ile birlikte toplam 341 personel katıldı.

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