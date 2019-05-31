Muğla jandarmasından bayram öncesi ‘Huzur’ uygulaması Ramazan Bayramı tatili öncesi denetimlerini arttıran Muğla İl Jandarma Komutanlığı’na bağlık ilçe Jandarma ekipleri il genelinde ‘Huzur ve Güven’ uygulaması gerçekleştirdi.

Ramazan Bayramı tatili öncesi denetimlerini arttıran Muğla İl Jandarma Komutanlığı’na bağlık ilçe Jandarma ekipleri il genelinde ‘Huzur ve Güven’ uygulaması gerçekleştirdi.

Jandarma sorumluluk alanında toplu taşıma araçları, duraklar, otogarlar, havaalanları, deniz ulaşımı yapılan iskeleler, meydanlar, alışveriş merkezleri gibi yaşam alanlarında huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

Ramazan Bayramı süresince Muğla genelinde Jandarma sorumluluk alanlarında vatandaşların bayram tatillerini huzur ve güven içinde geç irmelerini sağlamak amacıyla denetimler 7/24 devam edeceği açıklanırken, asayiş, trafik, terör ve narkotik olayları başta olmak üzere suç ve suçluyla mücadele kapsamında çalışmaların süreceği açıklandı.

Gerçekleştirilen ‘Huzur ve Güven’ uygulamasında 2 köpek timi ile birlikte toplamda 459 personel katıldığı açıklandı.

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