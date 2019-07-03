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Muğla İŞKUR’dan örnek hizmet binası

Muğla İŞKUR Müdürü İlyas Sarıyerli, Muğla merkezde yapımı tamamlanan yeni İŞKUR hizmet binasını basına tanıttı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:21
Muğla İŞKUR’dan örnek hizmet binası

Muğla İŞKUR Müdürü İlyas Sarıyerli, Muğla merkezde yapımı tamamlanan yeni İŞKUR hizmet binasını basına tanıttı.


İşkur’un yeni hizmet binasında merkez basını ile bir araya gelen İl Müdürü Sarıyerli, kurumsal işleyiş açısından vatandaşın ve çalışanların rahat etmesi için bina yapımı aşamasında plan değişikliğine gidildiğini, uygulamanın diğer kurumlara örnek oluşturacağını söyledi.


Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne ait Orhaniye Mahallesinde 2 Bin 500 metrekare inşaat alanı bulunan ve 3 kattan oluşan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü hizmet binası tamamlanıp hizmet vermeye başladı.


Muğla İŞKUR Müdürü İlyas Sarıyerli, "İşkur binamızın yapımı aşamasında çok mücadele ettik. Giriş katında bulunan iş ve meslek danışmanı odalarımız projeye göre betonla çevrilmiş dışarıdan gözükmeyen kapalı odalardı. Biz, bu odaların ön kısmını cam yaptık. Vatandaşın İşkur’a ilk geldiğinde şeffaf odalar ve yüksek tavan sayesinde nefes alabileceği, kendisini rahat hissedebileceği bir ortam oluşturmak istedik" dedi.


Çalışanlara dolap takviyesi


Sarıyerli konuşmasının devamında, "Kurumumuzda ben dahil müdürlerin odasında hiçbir değişiklik yapmadık. Fakat çalışanlarımızın odasına ilave iki dolap yaptırdık. Personelimiz bir dolaba şemsiyesini, kıyafetini, kişisel malzemelerini koyabilir. Diğer dolaba ise daha düzenli çalışabilmesi için evraklarını yerleştirebilir diye düşündük" diye konuştu.


2019 yılı hedefinin yüzde 90’ı gerçekleşti


Türkiye’de kadın ve genç istihdamında derece yapan Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 2019 yılı istihdam hedefinin de yüzde 90’ını gerçekleştirdi. İl Müdürü Sarıyerli, "Dezavantajlı gruplara yönelik ciddi çalışmalarımız var. Biz, ’İşkur binasına giren mutsuz ve umutsuz bu binadan çıkmayacak’ diyoruz" diye ifade etti.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:21
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