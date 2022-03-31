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Oruç Muğla ilk teravih saat kaçta? Muğla yatsı namazı saatleri güncel
Oruç

Muğla ilk teravih saat kaçta? Muğla yatsı namazı saatleri güncel

Muğla teravih saat kaçta kılınacak 1 Nisan Cuma | İlk teravih namazı 1 Nisan Cuma gecesi kılınacak. Teravih namazı için camilere, mescitlere gidecek olanlar ise yaşadıkları illerdeki ezan vakitlerini araştırmaya başladı. Peki, Muğla’da ilk teravih saat kaçta? Muğla ramazan ayı ezan vakitleri:

Yeniakit Publisher
2022-03-31 14:26:00 -
Muğla ilk teravih saat kaçta? Muğla yatsı namazı saatleri güncel

Koronavirüs salgını sebebiyle geçtiğimiz iki yıl boyunca teravih namazıyla ilgili kısıtlamalar uygulandı. Salgında gelinen noktanın ardından teravih namazları bu yıl camilerde yeniden kılınacak. Vatandaşlar ise yaşadıkları illerde teravih namazının saat kaçta kılınacağını araştırmaya başladı.

Teravih namazı yatsıdan önce kılınır mı?

Teravih ve vitir namazının vakti, yatsı namazının vaktidir. Ancak hem teravih hem de vitir namazı, yatsı namazının farzından sonra kılınır. Bu itibarla yatsı namazının farzından önce kılınan teravih ve vitir namazlarının iade edilmesi gerekir. Eğer vakit çıkmış ise; teravih’in kazası gerekmez, vitrin kazası gerekir (İbnü’l- Hümâm, Feth, I, 487; Kâsânî, Bedâî’, I, 290).

Muğla ilk teravih saat kaçta? Muğla yatsı namazı saatleri güncel

Muğla'da 1 Nisan Cuma gecesi teravih namazı 20.52'de kılınacak.

Muğla ramazan ayının 2.günü teravih saat kaçta?

Muğla'da 2 Nisan Cumartesi günü teravih namazı 20.23'te kılınacak.

Muğla ramazan ayının 3.günü teravih saat kaçta?

Muğla'da 3 Nisan Pazar günü teravih namazı 20.54'te kılınacak.

Muğla ramazan ayının 4.günü teravih saat kaçta?

Muğla'da 4 Nisan Pazartesi günü teravih namazı 20.55'te kılınacak.

Muğla ramazan ayının 5.günü teravih saat kaçta?

Muğla'da 5 Nisan Salı günü teravih namazı 20.56'te kılınacak.

Muğla ramazan ayının 6.günü teravih saat kaçta?

Muğla'da 6 Nisan Çarşamba günü teravih namazı 20.57'de kılınacak.

Muğla ramazan ayının 7.günü teravih saat kaçta?

Muğla'da 7 Nisan Perşembe günü teravih namazı 20.58'de kılınacak.

Muğla ramazan ayının 8.günü teravih saat kaçta?

Muğla'da 8 Nisan Cuma günü teravih namazı 20.59'da kılınacak.

Muğla ramazan ayının 9.günü teravih saat kaçta?

Muğla'da 9 Nisan Cumartesi günü teravih namazı 21.00'de kılınacak.

Muğla ramazan ayının 10.günü teravih saat kaçta?

Muğla'da 10 Nisan Pazar günü teravih namazı 21.02'de kılınacak.

Muğla Ramazan imsakiyesi 2022! Muğla iftar-sahur saatleri
Muğla Ramazan imsakiyesi 2022! Muğla iftar-sahur saatleri

Oruç

Muğla Ramazan imsakiyesi 2022! Muğla iftar-sahur saatleri

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