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Muğla Ezginaz için tek yürek oldu

Muğla’nın Menteşe İlçesinde ailesi ile gözleme yaptıkları dükkana taşıma su götürdüğü sırada traktörden düşerek saçını şafta kaptıran ve saç derisi eti ile kafasından kopan 5 yaşındaki Ezginaz Uysal için Muğla tek yürek oldu.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:18
Muğla Ezginaz için tek yürek oldu

Muğla’nın Menteşe İlçesinde ailesi ile gözleme yaptıkları dükkana taşıma su götürdüğü sırada traktörden düşerek saçını şafta kaptıran ve saç derisi eti ile kafasından kopan 5 yaşındaki Ezginaz Uysal için Muğla tek yürek oldu.


İhlas haber Ajansı (İHA) tarafından gündeme getirilen Muğla’nın Menteşe İlçesi kırsal Sarnıç Mahallesinde 5 yaşındaki Ezginaz Uysal’ın ve ailesinin durumu sonrası haberi okuyan vatandaşlar Ezginaz için yardım seferberliği başlattı. 5 yaşındaki Ezginaz, ailesi ile taşıma su götürdüğü sırada traktörden düşerek saçını şafta kaptırmış, saç derisi eti ile kafasından koptuktan sonra iki kez ameliyat olmuştu. 4 çocuk sahibi anne Sergül Uysal ise kaza sonrası kızının yaşadığı sıkıntıları dile getirmişti.


İhlas haber Ajansı tarafından abonelerine servis edilen haberin ardından Muğla minik Ezginaz için tek yürek oldu. Ailesi ile kırsal Sarnıç Mahallesinden Menteşe İlçesine gelen Ezginaz’ı Menteşe Kızılay Şube Başkanı Kenan Gürbüz ve ekibi karşıladı. Ellerinde hediyelerle birlikte gelen Kızılay çalışanları Ezginaz ile yakından ilgilendiler. Talihsiz bir kaza geçiren Ezginaz ve ailesine yönelik Muğla’nın tek yürek odluğunu belirten Menteşe Kızılay Şube Başkanı Kenan Gürbüz, "Yapılan haberin ardından Ak Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Kızılay Şubesine ulaştı ve biz harekete geçtik. Bugün Ezginaz’ın ailesi ile görüşerek 4 kardeş olduklarını öğrendik. Öncelikle Kızılay Şubesi olarak aileye kıyafet yardımı yapıyoruz. Bir de gıda yardımı yaptık. Önümüzdeki günlerde de Menteşe Kaymakamlığı Sosyal Dayanışma Vakfı ile birlikte aileye bir miktar maddi yardımda bulunulacak. Bunun dışında Sağlık Müdürümüz İskender Gencer ile görüştük. O da Muğla Valisi Esengül Civelek ile görüşecek. Ezginaz için bir kampanya başlatılması konusunda, vatandaşlarımızın da desteği ile bir çalışma yapacağız. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürümüz Pervin Töre Denizova’daki okul müdürünü aradı. Okula başlayacak olan kardeşlerimizin kırtasiye yardımlarını yapacağız. Bu haber sonrasında Muğla tek yürek oldu. Ezginaz’a sahip çıkıldı. Konunun yakın takipçisi olacağız" dedi.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:18
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