Muğla emniyet müdürü Suvat Dilberoğlu kimdir, Suvat Dilberoğlu nerelidir? Suvat Dilberoğlu hangi görevlerde bulundu?

Suvat Dilberoğlu kimdir? Muğla emniyet müdürü Suvat Dilberoğlu aslen nerelidir? Muğla emniyet müdürü Suvat Dilberoğlu hangi görevlerde bulundu? Muğla emniyet müdürü Suvat Dilberoğlu nerede görev yaptı? İşte Suvat Dilberoğlu hayatı, biyografisi, özgeçmişi.

Muğla emniyet müdürü Suvat Dilberoğlu kimdir? 1967 yılında Kocaeli ilinde dünyaya gelen İl Emniyet Müdürümüz Sayın Süleyman Suvat Dilberoğlu, 1985 yılında Polis Koleji’ nden, 1989 yılında ise Polis Akademisi’ nden mezun olarak, Komiser Yardımcısı rütbesiyle meslek hayatına başlamıştır.

Teşkilatımızın çeşitli birimlerinde değişik rütbelerde görevini başarıyla yerine getiren Müdürümüz, son olarak Hakkari İl Emniyet Müdürü olarak görev yapmakta iken, 19.09.2019 tarih ve 2019/320 sayılı kararname ile Muğla İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştır.