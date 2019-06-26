Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürü görevden alındı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çeşitli birimlerine yapılan atamalar ile 28 Çevre ve Şehircilik İl Müdürünün atanmalarına ve 7 Çevre ve Şehircilik İl Müdürünün görevden alınmasına ilişkin kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çeşitli birimlerine yapılan atamalar ile 28 Çevre ve Şehircilik İl Müdürünün atanmalarına ve 7 Çevre ve Şehircilik İl Müdürünün görevden alınmasına ilişkin kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığında, 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 4’üncü maddeleri gereğince Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Uğur Şeren görevden alındı.

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