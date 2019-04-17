Muğla Büyükşehir Meclisinde 10 kadın üye Muğla BüyükşehirBelediye Meclis 68 meclis üyesiyle ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Muğla BüyükşehirBelediye Meclis 68 meclis üyesiyle ilk toplantısını gerçekleştirdi. 68 meclis belediye meclis üyesinin 10 tanesi kadın

üyeler oluşturdu. 10 kadın belediye meclis üyesinin 9 tanesi CHP’li, 1 tanesi Ak Parti’li. CHP’li Marmaris Belediye Meclis üyesi Aylin Yüksel meclis ikinci başkan vekilliğine seçildi.

9 kadın CHP’den 1 Kadın Ak Parti’den

31 Mart yerel seçimleri sonrası Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi 68 meclis üyesinden oluştu. 68 Meclis üyesinin 10 tanesi kadın. 10 kadın meclis üyesinin 9 tanesi CHP’den 1 tanesi Ak Parti’den seçildi. Büyükşehir Belediye Meclisi oylamasında CHP’li Marmaris Belediye Meclis üyesi Aylin Yüksel meclis ikinci başkan vekilliğine seçildi.

Kadın Meclis üyeleri

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinde bulunan kadın meclis üyesi listesi şu şekilde oluştu. İlknur Ülküm (CHP-Bodrum), Ülkü Yeşiltuna (CHP Dalaman),İnci Bilgin (CHP Datça), Melek Gözde Hoşafçı (CHP Fethiye), Mürüvet Başıhoş(CHP Fethiye), Aylin Yüksel (CHP Marmaris), Gonca Köksal (CHP Menteşe), Ece Gülen (CHP Milas), Melda Özden CHP Köyceğiz) ve Şefika Karaşahin Ekin(Ak Parti Dalaman)

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