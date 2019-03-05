0553 313 94 23

Muğla Büyükşehir Başkan adayı Nil Hıdır; “Bodrum - Gümbet’iyeni iskelesine biz kavuşturacağız”

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr.

05 Mart 2019 Salı 21:45
Muğla Büyükşehir Başkan adayı Nil Hıdır; “Bodrum - Gümbet’iyeni iskelesine biz kavuşturacağız”

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr.Mehmet Nil Hıdır, seçim gezilerine tüm hızıyla devam ediyor. Bodrum Gümbet’te Balıkçı Kooperatifi Yönetim Kurulu ile bir araya gelen Dr. Hıdır, Gümbet’e kazıklı iskele sözü verdi.


Kooperatif üyelerinin taleplerini tek tek not alan Dr.Hıdır”İskele yolu otopark olarak işletiliyor dolayısıyla ücret talep ediliyor, yeni ücretsiz iskele yolu yapacağız. İskele güneybatı rüzgarlarına korunaklı değil koyun ucuna korunak yapılması gerekiyor. İskelede gece gündüz güvenlik önlemleri alınmalı diyorsunuz. Haklısınız. Gümbet Köyü’nün yürüyüş yoluna kavuşması şart. Arıtma tesisinizde sıkıntı çok, arıtma tesisini buradan alıp mehran ve osmoz sistemi ile arıtılması denizlerimizi korumak adına da, kamuoyunun sağlığı açısından da önemli. Mevcut arıtma tesisini de bir mesire alanı yapabiliriz“ diye konuştu.


Toplantının ardından Gümbet İskelesi’nde yürüyüş yaparak halkı selamlayan Dr.Hıdır “Kıyıya vurmuş lastikler, pet şişeler, derme çatma yapılmaya çalışılan çekek yerlerinin dünyanın gözbebeği Bodrum’a yakışmıyor. İşte bunları kendine dert edinecek, aktif olarak gezip görecek, halkla bir araya gelerek,halkı için çözüm üretecek bir belediye başkanına ihtiyacı var Bodrum’un ve Muğla’nın. Bunun için bizler gönül belediyeciliği diyerek yola çıktık. Emaneti bize layık görürse halkımız Muğla’da bir şey değişecek, Muğla’da hizmet değişecek”dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 21:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Özbekistan ekonomisi 2019'da yüzde 5,5 büyüyecek"
    1. "Özbekistan ekonomisi 2019'da yüzde..
    2. "Avrupalılar Trump yönetimini geçici..
    3. "Cumhur İttifakı'nın hedefi sadece..
    4. Mısırlı gazetecinin iki kardeşi ve..
    5. Kanada ve Rusya arasında 'dolar/TL'..
    6. Kadın çalışanlara sendikal faaliyet..
    7. Yol haritası hazır, sıra icraatta
    8. Chavez Başkentte anıldı
    9. Taha Akgül artık yüksek lisans mezunu
    10. Katar'da İslam dönemine ait en eski..
    11. Osmanlı Türkçesi Yarışması'nın Türkiye..
    12. Yeni Yakutiye için projeler hazır
    13. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    14. Başkan Orhan, eğitime katma değer..
    15. Trump'tan Kongre'nin Suriye mektubuna..
    16. “ABD, Türkiye’ye jet satmamalı”
    17. 'Dadaşlarla buluşmak bize güç veriyor'
    18. TFF, Şenol Güneş’i açıkladı
    19. Erdoğan'dan kendisine forma gösteren..
    20. Alexis Sanchez en az bir ay..
    21. Voleybol: Erkekler CEV Kupası
    22. Alevleri yangın tüpüyle söndürdü
    23. TFF'den Şenol Güneş açıklaması
    24. TFF'den Şenol Güneş açıklaması
    25. Malatya’da bıçaklı kavga: 2 yaralı
    26. "Hizmet seferberliğini önümüzdeki..
    27. Şenocak, Abdülhamid Han'ın dostunun..
    28. Avni Yıldırım'dan Türkiye Boks..
    29. Kardemir Karabükspor, Afjet Afyonspor..
    30. Denizaltı kurtarma tatbikatı nefesleri..
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar