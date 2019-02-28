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Muğla AK Parti’den 28 Şubat açıklaması

Ak Parti Muğla İl Başkanlığı tarafından “28 Şubat Post Modern Darbe’nin” yıl dönümüne ilişkin basın açıklaması gerçekleştirildi.

28 Şubat 2019 Perşembe 15:55
Muğla AK Parti’den 28 Şubat açıklaması

Ak Parti Muğla İl Başkanlığı tarafından “28 Şubat Post Modern Darbe’nin” yıl dönümüne ilişkin basın açıklaması gerçekleştirildi.


İl Başkanlığı önünde gerçekleşen basın açıklamasına İl Başkanı Kadem Mete, Kadın Kolları Başkanı Ümmühan Toksöz, Gençlik Kolları Başkanı Halil Talha Ülkü, Yatağan İlçe Başkanı Ali Tekin, Menteşe Ak Parti Belediye Başkan adayı Gültekin Akça il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı.


İl Başkanlığı adına basın açıklamasını okuyan yönetim kurulu üyesi Emin Koca, “Türkiye Cumhuriyeti, 28 Şubat 1997 tarihinde ‘Demokrasiye Balans Ayarı’ bahanesiyle karanlık bir sürecin içerisine itilmiştir. ‘Post Modern Darbe’nin yıl dönümünde demokrasiye yönelik tüm müdahalelerin bir insanlık suçu olduğunu haykırmak için bugün bir aradayız.


Yıllar önce bugün, demokrasiyi bir türlü hazmedemeyen vesayet odakları, yetkilerinin dışında devlet gücünü kullanarak, millet iradesiyle seçilen siyasi iradeye müdahale etme girişiminde bulunmuşlardır. Tanklardan aldıkları güçle devirlerinin 1000 yıl süreceği rüyasını görenler, birliğimizi ve bütünlüğümüzü gasp etmeye teşebbüs etmiş; ancak bu devletin gerçek sahibi olan milletimizin iradesine vurulmaya çalışılan pranga Allah’ın izniyle 10 yıl sürmeden tarihin derinliklerinde kaybolup gitmiştir” dedi.


“Darbeci zihniyete karşı tavrımızdan ödün vermedik”


Koca açıklamanın devamında, “İrtica kılıfıyla vatandaşların düşünce ve inanç özgürlüğünü zapturapt altına almaya yönelik gerçekleştirilen post modern darbe sonrası; siyasi, idari, hukuki, ekonomik ve toplumsal alanlarda yaşanan dönüşümler onarılması güç değişimlere neden olmuştur.


Siyaset sahnesinden silinmesi için okuduğu şiir gerekçe gösterilerek ‘muhtar’ olmasına dahi tahammül edilemeyen Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün milli iradeden aldığı güç ve inançla, vesayetçilerden, zulmedenlerden ve darbecilerden hukuk yoluyla hesap sormaktadır. Aziz milletimiz 15 Temmuz alçak darbe girişiminde demokrasi destanı yazarak Anadolu topraklarında darbeler tarihine nokta koymuştur.


AK Parti iktidarıyla birlikte kırılan vesayet sistemi sonucunda böyle meş’um günlerin yaşanmaması için millet olarak hep birlikte omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz. Darbeci zihniyeti tarihin karanlık sayfalarına gömen hükümetimiz ve milletimiz sayesinde artık hiç kimse devletin gücünü kullanarak milli iradeye kast etmeyi aklının ucundan bile geçiremez.


Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde vesayet odaklarına ve darbeci zihniyete karşı AK Parti olarak kararlı tavrımızdan ödün vermedik, vermeyeceğiz” diye ifade etti.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 15:55
  1. doğa

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