Muğla 2018’de 52 bin 642 göç aldı

Türkiye İstatistik Kurumu 2018 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre oluşan Göç İstatistiklerine göre Muğla’nın aldığı göç 52 bin 642 kişi olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu 2018 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre oluşan Göç İstatistiklerini yayımladı. 31 Aralık 2018 tarihinde ikamet ettiği yerleşim yeri ile 31 Aralık 2017 tarihinde ikamet ettiği yerleşim yeri farklı olan kişiler, göç eden nüfus olarak tanımlandı. Bu tanım gereği, göç eden nüfus 1 ve üzeri yaştaki nüfusu kapsıyor. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre, 2017-2018 döneminde Muğla’nın aldığı göç 52 bin 642 kişi olarak belirlendi. Buna göre Muğla’nın en çok göç aldığı il yüzde 24,8 ile İstanbul oldu. İstanbul’dan Muğla’ya göç edenlerin sayısı 13 bin 56 kişi olurken, İstanbul’u 4 bin 814 kişi ile İzmir ve 4 bin 748 kişi ile Ankara’dan göç edenler izledi.

Muğla’nın verdiği göç 34 bin 302 kişi

Muğla’dan diğer illere 34 Bin 302 kişi göç etti. Buna göre Muğla’nın en çok göç verdiği il yüzde 14,3 ile İstanbul oldu. Muğla’dan İstanbul’a göç edenlerin sayısı 4 Bin 910 kişi olurken, İstanbul’u, 3 bin 715 kişi ile İzmir ve 2 bin 929 kişi ile Aydın illerine göç edeler izledi.

Net göçü 18 bin 340, net göç hızı ise binde 19,14 oldu. Belirli bir yerleşim yerinin aldığı göç ile verdiği göç arasındaki fark olarak tanımlanan net göç değeri Muğla için 18 bin 340 olarak gerçekleşti.

Göç edebilecek her bin kişi için net göç sayısını ifade eden net göç hızı değeri Muğla için binde 19,14 olurken, Muğla bu değerle Türkiye genelinde en yüksek net göç hızına sahip 16’ncı il oldu.

En fazla göç 20-24 yaş grubunda

Alınan göç, yaş gruplarına göre incelendiğinde Muğla en çok 8 bin 993 kişi ile 20-24 yaş grubundan göç alırken, en az 2 Bin 180 kişi ile 10-14 yaş grubundan göç aldı. Verilen göç, yaş gruplarına göre incelendiğinde Muğla en çok 6 Bin 419 kişi ile 20-24 yaş grubundan göç verirken en az 886 kişi ile 60-64 yaş grubundan göç verdi.