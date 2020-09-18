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Gündem Müge Anlı’ya tepki, Akit'e büyük destek
Gündem

Müge Anlı’ya tepki, Akit'e büyük destek

Yeni Akit’in Müge Anlı’nın program formatına yönelik yaptığı eleştiriyi bağlamından kopararak algı operasyonlarına imza atılmasına cevaplar gecikmedi. Sosyal medyada yapılan birçok yorumda, kullanıcılar Müge Anlı’ya tepki gösterirken, Yeni Akit’ e ise büyük destek verdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-18 18:30:00 - 2020-09-18 18:45:46
Müge Anlı’ya tepki, Akit'e büyük destek

 yeniakit.com.tr 

Aleyna Çakır, 3 Haziran’da bir evde ölü bulundu. Aleyna Çakır’ın ölümünün ardından Ümitcan Uygun isimli şahsın, genç kıza şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerin yayınlanmasıyla birlikte gözaltına alınan Uygun, polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Yaşananların ardından Müge Anlı, Aleyna Çakır’ın ailesini programına çıkardı. Sunucu Müge Anlı, günlerce Çakır ailesinin üzüntüsünü reyting uğruna canlı yayınladı. Yaşananların ardından, daha önce polis tarafından serbest bırakılan Ümitcan Uygun’un annesi Gülay Uygun, ölü bulundu.

Akit uyardı

İntihar vakasının ardından yeniakit.com.tr, Müge Anlı’nın içinde taciz, tecavüz, cinayet gibi her türlü pisliğin yer aldığı mide bulandırıcı olayları ekranlarda tartışmasını eleştiren bir haber yayınladı. Söz konusu haberde, Anlı’nın programında insanlar arasındaki zina - gayri meşru ilişkilerin, aldatmaların, cinayetlerin, taciz – tecavüz ve istismarların ve hırsızlıkların reyting uğruna açık açık anlatılması eleştirildi. Televizyon ekranlarında ailelerin, şahısların zor durumda kalmasına göz yumulması, bazen de vatandaşların açıkça hedef gösterilmesine karşı çıkıldı. Bu tür konuların reyting uğruna televizyon kanallarında dile getirilmemesi gerektiği, sorunların devlet eliyle yasalar çerçevesinde çözülmeli iken, Müge Anlı’nın sunumunu yaptığı programda toplumun psikolojisini etkileyen yayınlara imza atıldığı vurgulandı.

Hedef gösterdiler

Tamamen yerli ve milli yasalar çerçevesinde başta kadına şiddet olmak üzere toplumun kanayan yarası haline gelen sorunlara çözüm bulunmasını savunan, istismarcılara, katillere en ağır cezaların verilmesi gerektiğini vurgulayan Akit’e, Müge Anlı’nın programıyla ilgili haberi nedeniyle türlü iftiralar atıldı. Farklı merkezlere bağlı algı çeteleri, Akit’in Aleyna Çakır cinayetinin aydınlatılmasına karşı çıktığını iddia ederek akılalmaz bir iftira kampanyası başlattı.

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Anlı’ya tepki, Akit’e destek yağdı

Bununla birlikte vatandaşlar, algı operasyonuna kanmadı. Sosyal medyada Müge Anlı ve linç kültürünü besleyen programına yönelik yüzlerce eleştiri mesajı atılırken, gazetemiz Akit’e de yüzlerde destek mesajı geldi.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

Müge Anlı haberimizi bağlamından kopardılar, çarpıtmak için çırpındılar Algı çeteleri aynı cephede! Bu panik neden?
Müge Anlı haberimizi bağlamından kopardılar, çarpıtmak için çırpındılar Algı çeteleri aynı cephede! Bu panik neden?

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Müge Anlı haberimizi bağlamından kopardılar, çarpıtmak için çırpındılar Algı çeteleri aynı cephede! Bu panik neden?

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